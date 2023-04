DAX von Rezessionssorgen eingeholt – Luxus läuft nach der Pandemie

Das Thema Rezession lässt die Anleger nicht los. Durch die anhaltenden Zinserhöhungen der Notenbanken, aber auch immer schwächer werdende Konjunkturdaten in den vergangenen Wochen werden die Warnsignale immer deutlicher. Dies lässt auch den Deutschen Aktienindex heute Morgen weiter abrutschen, obwohl Mercedes-Benz und SAP ordentliche Zahlen abgeliefert haben. Die 15.700er Marke könnte heute darüber entscheiden, ob sich in der kommenden Woche eine Korrektur einstellt oder der Markt die psychologische Hürde 16.000 weiter im Blick behalten will und kann.



In einem Segment scheint dies allerdings überhaupt keine Rolle zu spielen. In Frankfurt, London und Paris strömen die Kunden zu LVMH, der Luxusgüterkonzern konnte 2022 ein Rekordjahr abschließen. Der Umsatz des Kosmetikherstellers L’Oréal stieg im ersten Quartal des laufenden Jahres auf vergleichbarer Basis um 13 Prozent und damit viel stärker als von den Analysten erwartet. Es scheint, als sei der Wunsch nach Luxus in der Welt nach der Pandemie ein Trend und keine Modeerscheinung.



China dürfte dabei zum neuen Zugpferd für die Branche werden. L'Oréal erwähnte im Quartalsbericht, dass die Verkäufe im Reich der Mitte sogar noch höher ausgefallen wären, wenn es zu Beginn des Jahres nicht an Waren zur Deckung der Nachfrage gefehlt hätte. Ähnlich sieht es bei anderen Luxusmarken aus. Die Ergebnisse von LVMH und Hermes waren ebenfalls glänzend. Dass die Nachfrage in China hoch ist, ist keine Überraschung. Es ist seit langem klar, dass der Drang zum Geldausgeben nach der Aufhebung der Beschränkungen groß ist und noch eine Weile andauern könnte.

