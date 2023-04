Die Planung und der Bau der ersten beiden wichtigen Stromtrassen für den Südwesten Ultranet und Suedlink zieht sich seit Jahren in die Länge. Ultranet soll 2027 ans Netz gehen und danach SuedLink. Kretschmann sagte, man sei in einer entscheidenden Phase der Energiewende./ols/DP/mis

Ask 0,78

Ask 0,78

Ask 0,67

Ask 0,67

Nach Angaben des Staatsministeriums sind von den über 14 000 Höchstspannungsleitungen, die in Deutschland benötigt werden gerade einmal 2300 Kilometer fertig gebaut.

STUTTGART (dpa-AFX) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) fordert mehr Tempo beim Ausbau der Stromtrassen. Kretschmann sagte am Freitag in Stuttgart, für den Umbau zum führenden klimaneutralen Industrieland brauche der Südwesten mehr Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, aber auch Trassen, die Strom von Nord nach Süd transportierten. Deshalb müsse die Bundesnetzagentur die Planungs- und Genehmigungsverfahren radikal beschleunigen.

Kretschmann will schnelleren Ausbau der Stromtrassen

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer