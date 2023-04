Kissigs Portfoliocheck: Value Investor Bill Nygren investiert gerne antizyklisch und liebt auch deshalb Finanzinvestor KKR

Disclaimer: Habe Alphabet, KKR & Co., Microsoft auf meiner Beobachtungsliste und/oder im Depot/Wiki.

Bill Nygren fährt einen fokussierten Investmentstil mit einigen wenigen, ausgesuchten Werten. Zum Ende deshatte er 58 Werte im Depot und damit zwei mehr als im Vorquartal; drei Unternehmen sind neu an Bord. Seine Umsatzüberrate ging gegenüber dem Vorquartal nochmals zurück auf nun 9 % nach zuvor 11 und 18 %.Bill Nygren hat bei den lange von ihm bevorzugten Energieunternehmen Kasse gemacht. Der Finanzsektor bleibt mit einer unveränderten Gewichtung von 32,4 % unangefochtener Spitzenreiter in Bill Nygrens 13 Mrd. USD schwerem Oakmark Funds-Portfolio. Communication Services folgen mit 17,9 % (Q3: 18,7 %) vor zyklischen Konsumwerten mit 14,2 % (Q3: 13,1 %) und Technologiewerten mit 13,5 % (Q3: 11,2 %). Industriewerte behaupteten mit 9,3 % (Q3: 10,2 %) den fünften Rang vor Energiewerten mit nur noch 6,4 % (Q3: 8,1 %).Die größte Position in Nygren Depot bleibt die Google-Mutter. Nygren sieht zwar die großen Herausforderungen, die Google durch das vonunterstützte KI-Tool ChatGPT und die Einbindung in Bing erwachsen, glaubt aber weiterhin an Googles Wettbewerbsvorsprung und anhaltenden Burggraben. Nur knapp dahinter folgtals Nygrens zweitgrößte Position. Beim Alternativen Asset Manager hatte Nygren im Vorquartal um weitere 30 % aufgestockt, nachdem er zuvor bereits mehrfach seine Position ausgebaut hatte. Alleine im 2. Quartal hatte er seine Position annähernd verdoppelt. KKR verfügt über eine sehr solide Finanzbasis, erzielt mittlerweile einen erheblichen Teil seiner Einnahmen aus stetigen Provisionserlösen und hat durch den anhaltend hohen Mittelzufluss seiner Investoren reichlich freies Kapital zur Verfügung, um in Krisenzeiten opportunistisch auf Schnäppchenjagd gehen zu können. Dabei ist KKR nicht auf eine bestimmte Assetklasse beschränkt, sondern investiert neben Unternehmen auch in Immobilien , Rohstoffe, Infrastruktur, Kunst, Startups. (Nicht nur) aus diesen Gründen hält Bill Nygren auf KKR & Co. so große Stücke - auch und gerade in einem Inflations- und Rezessionsszenario.