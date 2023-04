München (ots) -



- Interhyp-Immobilienpreis-Index zeigt Stabilisierung auf dem Immobilienmarkt.

- Die Nachfrage nach Finanzierungen von Bestandsimmobilien ist anhaltend hoch.

- Hohe Bauzinsen drücken weiter auf die Leistbarkeit.

- Käuferinnen und Käufer sichern sich mit langer Zinsbindung und niedriger

Tilgung ab.

- Anteil der Rate am Haushaltseinkommen erstmals wieder auf

Vor-Finanzkrisen-Niveau.



Nach einem sehr turbulenten zweiten Halbjahr 2022, in dem die Immobilienpreise

spürbar gesunken sind, haben sich die Preise im ersten Quartal 2023 überraschend

rasch stabilisiert. Der Markt scheint sich, trotz der herausfordernden

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu beruhigen und zu einem neuen Gleichgewicht

zu finden. Das zeigt die Auswertung des Interhyp-Immobilienpreis-Index für das

erste Quartal 2023.





"Der Markt findet eine neue Balance und gewinnt wieder an Bodenhaftung. Nachdemdie Preise in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres flächendeckend gesunkensind, zeigt unser Immobilienpreis-Index zu Beginn des Jahres stagnierendePreise. Das lässt darauf schließen, dass der Markt ein neues Gleichgewichtfindet", sagt Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender der Interhyp Gruppe. "Ob sichdiese Entwicklung fortsetzt oder die Preise doch wieder sinken beziehungsweisesteigen werden, hängt von verschiedenen makroökonomischen aber auchgeopolitischen Bedingungen ab. Daher sind solche Prognosen immer mit großerUnsicherheit behaftet."Der durchschnittliche Preis für eine finanzierte Immobilie zum Bau oder Kaufinklusive Nebenkosten liegt im ersten Quartal 2023 bei rund 464.000 Euro unddamit rund 1,7 Prozent unter dem vierten Quartal 2022, als dieDurchschnittskosten für den Immobilienerwerb noch bei 472.000 Euro lagen.Nominal haben sich die Immobilienpreise damit zu Jahresanfang stabilisiert.Auch die Auswertung des Interhyp-Immobilienpreis-Index ergibt einen leichtenRückgang der Immobilienpreise. Dieser vergleicht exakt gleichartige Immobilien zu verschiedenen Zeitpunkten. Die Datengrundlage des Index bleibt dabei immergleich. Der Rückgang fällt etwas geringer aus als bei den Durchschnittskosten:Im Vergleich zum vierten Quartal 2022 sind die Immobilienpreise in Deutschlandim ersten Quartal 2023 um 0,7 Prozent gesunken. Diesen Trend belegen auch dieIndex-Werte für die großen deutschen Ballungszentren Berlin (-2,0 Prozent),Frankfurt (0 Prozent) und München (-1,7 Prozent)."Unsere Zahlen zeigen: Die Preise sinken weiter bei Objekten, die vor 1990gebaut wurden und weniger energieeffizient sind. Bei neueren Objekten, die nach2010 gebaut wurden, sehen wir in unseren Zahlen deutlich geringere