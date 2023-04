connecticum in Berlin Rutronik ist erstmalig auf Deutschlands größter Jobmesse für Nachwuchstalente vertreten

Ispringen (ots) - Um neue Nachwuchsfachkräfte für sich zu gewinnen, ist das

Recruiting-Team der Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH regelmäßig und mit

großem Erfolg auf Jobmessen vertreten. In diesem Jahr weitet Rutronik die

Talentsuche weiter aus und möchte noch intensiver auf die vielen beruflichen

Chancen im Unternehmen aufmerksam machen. Aus diesen Gründen nimmt Rutronik nun

erstmalig auch an der größten Jobmesse für Studenten, Absolventen, Young

Professionals und Berufserfahrene in Deutschland teil, der

https://www.connecticum.de/ in Berlin. Vom 25. bis zum 26. April begrüßt das

Team täglich von 10 bis 16 Uhr in Halle 20 der Messe Berlin alle Interessierten

und informiert über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten und Perspektiven bei

Rutronik.



"Mit Schwerpunkten im Ingenieurwesen, der Betriebswirtschaft, Wirtschaftsrecht

und der IT entspricht das Publikum auf der connecticum genau unserer Zielgruppe.

Außerdem möchten wir mit unserem Stand darauf aufmerksam machen, dass Rutronik

auch in Berlin und Umgebung offene Positionen

(https://rutronik.mhmhr.com/index?utf8=%E2%9C%93&lang=de&persist_lang=session)

in interessanten Bereichen zu besetzen hat", erläutert Yvonne Göhring, Team

Leader HR Development bei Rutronik. Der Eintritt ist frei und erfolgt über das

connecticum Freeticket (https://www.connecticum.de/people/ticket) .