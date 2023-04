ESG-Ambitionen vorantreiben - Neuer Raben Group Sustainability Report jetzt verfügbar

Oss, Niederlande (ots/PRNewswire) - Die Raben Group

(https://www.raben-group.com/) hat ihren jährlichen Nachhaltigkeitsbericht

veröffentlicht, in dem die Bemühungen und Fortschritte der gesamten Gruppe bei

der Erreichung der ESG-Ziele detailliert dargestellt und die wichtigsten

Initiativen für eine nachhaltigere Zukunft hervorgehoben werden.



Der Bericht gibt einen Überblick über die Fortschritte, die das Unternehmen im

vergangenen Jahr in allen 15 Märkten, in denen Raben tätig ist, in Bereichen wie

der Verringerung des CO2-Ausstoßes, der verstärkten Nutzung erneuerbarer

Energiequellen, dem Aufbau einer von der Sicherheitskultur geprägten

Arbeitsumgebung und der Einführung nachhaltiger Praktiken in der gesamten

Organisation erzielt hat.