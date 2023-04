Digitale All-in-One-Plattform für den Handel / Choco launcht Tool zur direkten Produktvermarktung (FOTO)

Berlin (ots) -



- Neues Marketingtool erlaubt Händlern, Produkte per Pushnachricht zu bewerben,

und ermöglicht individuelle Kundenansprache

- Direkte Kommunikation zwischen Handel und Gastronomen erleichtert den

Abverkauf ausgewählter Produkte und schafft so echten Mehrwert für den Handel

- Als All-in-One-Bestell-App für Handel und Gastronomie treibt Choco die

Digitalisierung der Food-Service-Industrie voran



Das Food-Tech-Unternehmen Choco erweitert seine Bestellplattform um ein

innovatives Feature: Das neue Marketingtool ermöglicht dem Handel, Produkte

direkt per Pushnachricht zu bewerben und dazu mit seinen Kunden aus der

Gastronomie zu kommunizieren. Das Tool ist eine bahnbrechende Ergänzung, die es

Händlern ermöglicht, ihre Produkte effektiver und gewinnbringender zu

vermarkten. Mit diesem neuen Feature schafft Choco einen echten Mehrwert für den

Handel und gestaltet so digitale Prozesse in der Food-Service-Industrie noch

attraktiver. Dabei zahlt die neue Technologie auch auf das übergeordnete Ziel

des Unternehmens ein: die Reduzierung der Lebensmittelverschwendung in der

gesamten Branche.