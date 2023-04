Seite 2 ► Seite 1 von 2

Lippstadt (ots) - Dieter Homburg ist nicht nur Inhaber des Fachzentrums fürFinanzen, sondern ebenfalls Bestsellerautor und schreibt für den Focus. DerVersicherungs-Experte unterstützt Unternehmer, Freiberufler und leitendeAngestellte seit mehr als 20 Jahren dabei, ihre Krankenversicherung undAltersvorsorge zu optimieren. Dank seiner Hilfe konnten seine Kunden bereitsKosten von über 100.000 Euro einsparen. Auch mit seinem Buch "Altersvorsorge fürDummies" sorgt er für einen nachhaltigen Durchblick in Versicherungs- undVorsorgefragen. Hier erfahren Sie, mit welchen fünf Tipps jeder die für sichbeste Krankenversicherung findet.Ein bezahlbarer und guter Krankenversicherungsschutz ist für ein sorgenfreiesLeben unverzichtbar. Jedoch zeigt sich immer wieder, dass ein bestehender Tarifoft nicht zu den Bedürfnissen eines Versicherten passt. Häufig fehlen schlichtwichtige Leistungen oder die Beiträge sind zu hoch angesetzt. Automatischreduzieren sich diese Kosten jedoch nicht - im Gegenteil. So wissen Versichertenur allzu gut, dass die Gesellschaften zum Jahresanfang regelmäßig ihre Tarifeerhöhen. Manchmal fühlt man sich gegen diese ständigen Beitragserhöhungenmachtlos - das wissen viele Privatversicherte. Schließlich kommt ein Wechsel desVersicherers nach einigen Versichertenjahren nicht mehr in Frage. Das liegt zumeinen daran, dass man ganze Teile seines Guthabens, auch Altersrückstellungengenannt, verliert. Zum anderen ist man nun nicht nur älter, im schlimmsten Fallhaben sich diverse gesundheitliche Einschränkungen ergeben, die teils enormeRisikoaufschläge zur Folge haben. Das wissen auch die Versicherer und wiegensich mit ihren stark steigenden Beiträgen in Sicherheit. Zum Glück gibt es aberAbhilfe und die ist sogar gesetzlich garantiert. "Ein Wechsel des Versicherersist nur selten erforderlich, um Geld zu sparen", wie Versicherungs-ExperteDieter Homburg verrät. "Genauso wie bei Telefonverträgen legenKrankenversicherer von Zeit zu Zeit neue Tarife auf, in die sie vornehmlichgesunde, junge Menschen stecken. In genau diese Tarife kann man per Gesetzwechseln und sich die günstigen Prämien bei gleichen Leistungen undSelbstbehalten zu Nutze machen. Das geht zu jeder Zeit und auch mit jeder Artvon Vorerkrankungen." Im Folgenden hat der Branchen-Kenner, der bereits über4.000 Menschen beim erfolgreichen Wechsel geholfen hat, verraten, welche fünfTipps jeder die für sich beste Krankenversicherung finden kann.1. Tipp: Sich sorgfältig über gebotene Leistungen informierenUm die beste Krankenversicherung zu finden, ist ein aufmerksamer Blick gefragt.Interessenten müssen also das Kleingedruckte in den Policen aufmerksam lesen, um