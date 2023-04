Rheinmetall und Lockheed Martin kooperieren – so reagieren die Aktien

Der Düsseldorfer Rüstungskonzern und Automobilzulieferer Rheinmetall wird in Zukunft stärker mit Lockheed Martin kooperieren. Die beiden Unternehmen wollen gemeinsam an der Entwicklung eines deutsches Raketenartilleriesystems arbeiten, bei dem bestehende und bereits im Einsatz erprobte, in Deutschland produzierte Komponenten zum Einsatz kommen. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden die Unternehmen "potenzielle gemeinsame Möglichkeiten in Bereichen wie Forschung und Entwicklung, Produktion und anderen Aktivitäten prüfen", heißt es dazu in einer Pressemitteilung von Rheinmetall.

Um die Zusammenarbeit zu verschriftlichen, wurde ein entsprechendes Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet. "Für Deutschland und Rheinmetall bietet diese Vereinbarung die Chance, Schlüsseltechnologie und erhebliche Wertschöpfungsanteile für Deutschland zu sichern", sagt Armin Papperger, Vorstandsvorsitzender der Rheinmetall AG.