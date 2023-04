PEKING, 21. April 2023 /PRNewswire/ -- Die 6. Suzhou Jinji Lake Biennale wurde am 15. April im Industriepark von Suzhou in der ostchinesischen Provinz Jiangsu eröffnet.

Wu Weishan, international bekannter Bildhauer, Direktor des Nationalen Kunstmuseums Chinas und stellvertretender Vorsitzender der Chinesischen Künstlervereinigung, wurde eingeladen, den Vorsitz der akademischen Aktivitäten der Biennale zu übernehmen. Auch andere renommierte Künstler aus dem In- und Ausland wurden eingeladen, um die drei Themenausstellungen bei der Eröffnungsfeier vorzustellen.

Insgesamt 90 Prozent der Exponate der Internationalen Ausstellung für zeitgenössische Kunst (International Contemporary Art Exhibition) „We're Better Off" werden erstmals in China gezeigt. Die 6. chinesische Jugend-Skulptur-Ausstellung umfasst mehr als 100 innovative Werke junger Bildhauer aus ganz China. Die zeitgenössische Kunstausstellung „Rainbow - From the World of Bridges" (Regenbogen - Aus der Welt der Brücken) interpretiert die Kultur von Jiangnan durch künstlerische Arbeiten, die die Brücken von Suzhou als Medium nutzen.

Die 20 Parallelausstellungen, die sich auf zeitgenössische Trends, moderne neue Kunst und die Rückverfolgung von Klassikern konzentrieren, bieten eine vollständige Präsentation der kulturellen Ökologie der modernen und zeitgenössischen Kunst von Suzhou.

Durch Kooperationen mit Kunstgalerien, Lesungen und Kunst, die Zusammenarbeit mit Unternehmen, Geschäftsbereichen und anderen Betreibern sowie durch die Kombination von Online- und Offline-Methoden werden die ca. 300 kulturellen und künstlerischen Aktivitäten wetterunabhängige und abwechslungsreiche Kunstfestivals für die Menschen schaffen, um den kulturellen Konsum zu fördern und die Wirtschaft des Geschäftsbereichs aufzubauen.

Die Suzhou Jinji Lake Biennale hat seit 2012 fünfmal erfolgreich stattgefunden. Dabei hat sie mit mehr als 5000 ausgezeichneten Kunstwerken aus dem In- und Ausland das Interesse von 1500 Künstlern aus aller Welt sowie 20 Millionen Besuchern geweckt.

Die Biennale umfasst Skulpturen, internationales Design, Installationen, Multimedia-Kunst und weitere Kunstformen. Sie sich nicht nur zu einer weltbekannten Marke, sondern auch zu einem glanzvollen Symbol der Kultur und Kunst von Suzhou entwickelt.

Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/333763.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2059990/1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-6-suzhou-jinji-lake-biennale-in-der-ostchinesischen-stadt-suzhou-zur-forderung-des-internationalen-kulturaustauschs-eroffnet-301803978.html