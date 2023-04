Zins-Update: Was sind die nächsten Schritte der Federal Reserve?

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) wird am 3. Mai über ihren weiteren Zinskurs entscheiden. Doch schon jetzt fordern viele Fed-Beamte weitere Straffungen. So sprach sich die Fed-Präsidentin von Cleveland, Loretta Mester, öffentlich für eine weitere Anhebung des Schlüsselsatzes auf über fünf Prozent aus. Die Inflation sei schlichtweg immer noch zu hoch. Gleichzeitig argumentierte sie, dass angesichts der jüngsten Banken-Turbulenzen Vorsicht geboten sei, um die Kreditkonditionen für Unternehmen und Haushalte nicht zu sehr zu verschlechtern. "Wir sind viel näher am Ende der Straffung als am Anfang", beruhigte sie am Donnerstag vor einem Publikum in Akron, Ohio.

Mester ist dieses Jahr allerdings nicht Mitglied des sogenannten Federal Open Market Committee und darf daher nicht über den Zinskurs 2023 abstimmen. Wer mit einem Stimmrecht ausgestattet ist, ist Patrick Harker, Fed-Chef in Philadelphia. Doch auch Harker schlägt in eine ganz ähnliche Kerbe: "Ich gehe davon aus, dass eine zusätzliche Straffung erforderlich sein könnte, um sicherzustellen, dass die Politik restriktiv genug ist, um beide Säulen unseres doppelten Mandats zu unterstützen." Damit verweist Harker auf die beiden gleichrangigen Fed-Ziele Preisstabilität und "maximale Beschäftigung".