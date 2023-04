Zweiter Warnstreik-Tag an Flughäfen - Ausfälle nun auch in Stuttgart

Am Airport Köln/Bonn wurden 170 der ursprünglich geplanten 211 Starts und Landungen abgesagt. In Düsseldorf sind rund 160 von 400 Flügen betroffen. Im Gegensatz zu Starts sind Landungen in Stuttgart möglich, auch hier gibt es dem Flughafen zufolge aber Ausfälle. In Baden-Württemberg gibt es auch am vergleichsweise kleinen Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (Baden-Airpark) Warnstreiks, die für längere Wartezeiten und kurzfristige Flugstreichungen sorgen könnten.

DÜSSELDORF/STUTTGART (dpa-AFX) - Warnstreiks des Sicherheitspersonals haben am Freitag erneut für zahlreiche Flugausfälle an mehreren deutschen Flughäfen gesorgt. Zu den bereits am Donnerstag bestreikten Airports Düsseldorf, Köln/Bonn und Hamburg kam nun auch der Stuttgarter Flughafen dazu. Dort starteten ganztägig keine Maschinen, wie das Unternehmen mitteilte.

Passagiere waren vorab informiert. An den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn war es am Freitagmorgen nach Angaben von Flughafensprechern in den Terminals recht leer. Die Gewerkschaft Verdi will mit dem Warnstreik der Beschäftigten privater Sicherheitsunternehmen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, die Zuschläge für Nacht- und Sonntagsdienste möglichst bald anzuheben. Am Baden-Airpark wird auch noch am Samstag gestreikt, in Düsseldorf, Köln/Bonn, Hamburg und Stuttgart endet der Arbeitskampf am Freitag wieder.

Mit den Arbeitsniederlegungen macht Verdi Druck auf die Arbeitgeber, um in dem Tarifkonflikt einzulenken und die Zeitzuschläge der Passagier- und Warenkontrolleure früher zu erhöhen als bisher in Aussicht gestellt. Die Arbeitgeber reagierten mit Unverständnis auf die erneuten Warnstreiks. "In Verhandlungen ist es üblich, dass jede Seite Zugeständnisse macht, aber Verdi ist bei der Maximalforderung geblieben", sagte der Präsident des Bundesverbandes der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS), Udo Hansen./gba/wdw/DP/stw