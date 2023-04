BERLIN/OSTENDE (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz will in der kommenden Woche mit Regierungschefs weiterer Nordsee-Anrainer über den Ausbau der Windenergie auf See sprechen. Dazu reist er am Montag zum Nordsee-Gipfel im belgischen Ostende, wie die Bundesregierung am Freitag mitteilte. Eingeladen sind demnach die Regierungschefinnen und -chefs aus Dänemark, den Niederlanden, Belgiens, Deutschland, Frankreich, Irland, Luxemburg und Norwegen. Außerdem habe sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigt.

