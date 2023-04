Wirtschaft Geheimdienste warnen EU-Staaten vor "Erpressbarkeit" bei Rohstoffen

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Geheimdienste und Experten haben die EU-Staaten laut dem "Spiegel" in einer Sitzung in Brüssel davor gewarnt, von Rohstoffen aus China und fossilen Energien aus den Golfstaaten oder der Türkei abhängig und damit "erpressbar" zu werden. Dazu könnte Peking "seine Marktmacht in Bezug auf Batterien und Solarzellen nutzen", warnte demnach das Geheimdienst-Informationszentrum der EU (Intcen) Vertreter der Mitgliedsländer Ende März.



Laut einem vertraulichen Protokoll, über das der "Spiegel" berichtet, sieht Intcen - das für die Vernetzung von Nachrichtendiensten von EU- und Nicht-EU-Staaten zuständig ist - ein Problem vor allem in der Abhängigkeit der EU von seltenen Erden. Deutschland etwa hat die Rohstoffe, die für die Herstellung von Akkus, Halbleitern oder Magneten für E-Motoren benötigt werden, zuletzt zu rund zwei Dritteln aus China importiert. Zugleich warnten die Geheimdienst-Koordinatoren vor neuen Abhängigkeiten auch bei fossilen Energien - trotz der Loslösung von Russland. "Ausländische Akteure könnten weiterhin Energie als Druckmittel gegen die EU verwenden" und die Preise bestimmen, heißt es in dem Sitzungsbericht. Die Türkei etwa wäre in der Lage, im Bosporus "LNG- und Öltanker in Richtung EU zu stoppen". Auch Katar könnte als größter Flüssiggaslieferant "Druck ausüben".