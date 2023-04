XORTX erhält von der FDA den 'Orphan Drug'-Status für sein Programm zur Behandlung autosomal-dominanter polyzystischen Nierenerkrankungen

Das Verfahren zur Gewährung eines 'Orphan Drug'-Status („ODD“) beginnt mit der Antragstellung beim Orphan Drug Designation Office der US-Arzneimittelbehörde (US Food and Drug Administration/„FDA“). Dem Antrag beizulegen ist ein umfassendes Dokumentenpaket, das die Grundlagenforschung, die Analyse der in Frage kommenden Anzahl von Personen mit einer autosomal-dominanten polyzystischen Nierenerkrankung („ADPKD“) sowie die Beschreibung der Patienten, denen mit der Therapie geholfen werden soll, umfasst. Die Prüfung des von XORTX bei der ODD-Stelle der FDA vorgelegten Antragspakets hat ergeben, dass ein gestörter Purinstoffwechsel und hohe Harnsäurespiegel auf einen Mechanismus der Schädigung bei der ADPKD hindeuten und, was besonders wichtig ist, dass die XORLOTM-Therapie das Fortschreiten dieser Form der Schädigung verzögern kann.

Dies ist zwar noch keine Zulassung von XORLOTM für den Einsatz bei Patienten zum jetzigen Zeitpunkt, aber ein wichtiger Meilenstein für die neuen und bereits gemachten Entdeckungen von XORTX sowie für einen neuartigen Ansatz zur Verlangsamung des Fortschreitens der Nierenerkrankung bei ADPDK-Patienten.

Dr. Allen Davidoff erklärt: „Die Gewährung des 'Orphan Drug'-Status ist ein entscheidender Meilenstein im Rahmen der Bemühungen des Unternehmens um eine Marktzulassung für XORLOTM, unsere geschützte Oxypurinol-Formulierung, und für das XRx-008-Programm für ADPKD-Patienten. Diese Zuerkennung ist auch ein bedeutender und ganz wesentlicher Meilenstein für die gesamte Belegschaft und Unternehmensführung. Zudem haben potenzielle Partner angedeutet, dass dies für sie ein wesentliches Kriterium darstellt, um das XORLOTM-Programm weiters in Betracht zu ziehen. Wir freuen uns schon auf unser bevorstehendes Treffen mit der FDA am 1. Mai 2023, wo wir unser geplantes klinisches Phase-3-Programm für XORLOTM besprechen werden.“