BERLIN (dpa-AFX) - Eine Entscheidung über einen möglichen Nato-Beitritt der Ukraine steht nach Angaben der Bundesregierung momentan nicht an. Im Vordergrund stehe jetzt die weitere militärische, finanzielle und humanitäre Unterstützung des Landes, sagte eine Regierungssprecherin am Freitag in Berlin. Darüber sei man sich mit den Partnern einig. "Es steht jetzt im Moment keine Entscheidung über einen Beitritt der Ukraine an". Im Kreis der Verbündeten werde das aber weiter besprochen.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte am Donnerstag bei seinem Besuch in der Ukraine dem Land weitere Unterstützung bei seinen Bemühungen um einen Beitritt zum Militärbündnis versprochen. "Der Ukraine steht ein Platz in der Nato zu", sagte er. Eine genaue zeitliche Perspektive für den Beitritt gibt es bislang nicht. Stoltenberg hatte Anfang des Monats ein neues Unterstützungsprogramm für den Weg zur geplanten Mitgliedschaft angekündigt und darauf verwiesen, dass es gemeinsame Position der Nato sei, dass die Ukraine Mitglied werde./jr/DP/stw