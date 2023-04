10 Jahre Rana Plaza "Existenzsichernde Löhne sind kein Luxus" (FOTO)

Köln (ots) - Fairtrade fordert existenzsichernde Löhne für Textilarbeitende



"Existenzsichernde Löhne sind kein Luxus"



- Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza jährt sich zum 10. Mal

- EU-Lieferkettengesetz & Strategie für nachhaltige Textilien: wichtige

Entscheidungen auf europäischer Ebene erwartet

- Fairtrade organisiert Protestaktion am Berliner Alexanderplatz



Vor zehn Jahren, am 24. April 2013, stürzte die Textilfabrik Rana Plaza in

Bangladesch ein. Bis heute gilt das Unglück als eines der größten in der

Geschichte der globalen Textilindustrie. "Hersteller und Regierungen haben

damals reagiert und die Sicherheitsstandards in vielen Fabriken erhöht. Was sich

dagegen kaum verändert hat, ist die Lohnsituation", sagt Claudia Brück,

Vorständin bei Fairtrade Deutschland. "Der Großteil der Arbeiter*innen ist auf

Überstunden angewiesen, um über die Runden zu kommen. Oft arbeiten sie 16

Stunden am Tag, sechs Tage die Woche. Was wir brauchen, sind branchenweit

verpflichtende existenzsichernde Löhne, die nicht nur für Miete und Essen

reichen, sondern auch Kosten für Bildung, Alters- und Gesundheitsvorsorge

abdecken. Das ist kein Luxus, sondern ein Menschenrecht, das es per Gesetz zu

schützen gilt", so Brück.