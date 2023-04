Sernova erinnert Aktionäre daran, FÜR die 8 vom Management nominierten Directors zu stimmen, indem NUR die WEISSE Stimmrechtsvollmacht des Managements verwendet wird

- Schützen Sie Ihre Investition in Sernova, indem Sie FÜR alle vom Management von Sernova nominierten Directors stimmen.

- Die Frist für die Einreichung der WEISSEN Stimmrechtsvollmachten des Managements ist Dienstag, der 25. April 2023, 10 Uhr PST.

- Aktionäre, die Fragen haben oder Unterstützung bei der Stimmabgabe ihrer Aktien benötigen, sollten sich telefonisch unter 1-877-452-7184 oder per E-Mail unter assistance@laurelhill.com an den strategischen Berater und bevollmächtigten Vertreter von Sernova Corp., Laurel Hill Advisory Group, wenden.

LONDON, Ontario, den 21. April 2023. Sernova Corp. („Sernova“ oder das „Unternehmen“) (TSX: SVA) (OTCQB: SEOVF) (FWB/XETRA: PSH) erinnert die Aktionäre daran, vor dem Ablauf der Frist für die Stimmabgabe am Dienstag, dem 25. April 2023, 10 Uhr (PST) mit der WEISSEN Vollmacht des Managements für alle vom Management von Sernova nominierten Directors zu stimmen. Wir danken den zahlreichen Aktionären, die bereits mit der WEISSEN Stimmrechtsvollmacht FÜR die Kandidaten des Managements von Sernova gestimmt haben, und ersuchen jene, die noch nicht abgestimmt haben, eindringlich, ihre Stimme mit der WEISSEN Vollmacht abzugeben – jeder Aktionär und jede Aktie zählt.

Die Aktionäre werden ersucht, das Informationsrundschreiben des Managements von Sernova, den Aktionärsbrief, den das Unternehmen kürzlich an alle Aktionäre verschickt hat, sowie die Pressemitteilungen zu lesen, indem sie Sernova – AGM Annual General Meeting (https://www.sernova.com/investor/agm/) aufrufen, um Details darüber zu erfahren, wie eine Gruppe von dissidenten Aktionären versucht, zwei unqualifizierte Kandidaten im Board of Directors von Sernova zu installieren.

Die Nominierten für das Board von Sernova – das richtige Team mit der richtigen Erfahrung

Die von Sernova nominierten Kandidaten Frank Holler, Dr. Mohammad Azab, Jeffery Bacha, Deborah Brown, Dr. Daniel Mahony, James Parsons, Dr. Philip Toleikis und Brett Whalen verfügen über das Know-how, das Sernova benötigt, um den Plan des Unternehmens, Sernova in die nächste Entwicklungsphase zu bringen, erfolgreich umzusetzen:

- Sie verfügen über enorme Expertise und langjährige Erfahrung bei führenden Biotech-Unternehmen. Die Nominierten von Sernova verfügen allesamt über ein breites und umfassendes Know-how sowie über eine langjährige Erfahrung bei der Leitung börsennotierter Biotech-, Pharma- und Gesundheitsunternehmen in Kanada und anderen Ländern.

- Qualifikationen der Directors. Die Nominierten von Sernova verfügen allesamt über eine langjährige Erfahrung in der Biotechnologiebranche und haben einschlägige Kompetenzen in den Bereichen Finanzen sowie Produkt- und Unternehmensentwicklung. Das Board wurde im Laufe der Zeit anhand einer spezifischen Qualifikationsmatrix entwickelt und erneuert, wobei zurzeit 50 % der Board-Mitglieder seit weniger als vier Jahren im Amt sind.

- Starke Finanzposition und Kassenstand. Sernova beendete das erste Quartal 2023 mit einer soliden Bilanz, einschließlich Barbestände in Höhe von 45,6 Millionen CAD. Seit der Jahreshauptversammlung der Aktionäre im April 2022 wurden Einnahmen in Höhe von 8 Millionen CAD durch die vollständige Ausübung der restlichen ausstehenden Privatplatzierungs-Stammaktien-Optionsscheine für 2019 und 2020 aufgebracht. Außerdem schloss das Unternehmen eine Privatplatzierung mit dem strategischen Partner Evotec ab, die zu einer Kapitalinvestition in Höhe von insgesamt 27 Millionen CAD führte.

Darüber hinaus haben das Board und das Managementteam von Sernova im Vorjahr mit dem primären Aktivum, dem Cell Pouch-System („CPS“), einem neuartigen implantierbaren medizinischen Gerät mit immungeschützten therapeutischen Zellen, enorme Fortschritte bei der „funktionellen Heilung“ von insulinabhängigem Diabetes verzeichnet. Angesichts eines starken Managements und Board of Directors hat das Unternehmen in den vergangenen zwölf Monaten Folgendes erreicht:

- Mai 2022 – Abschluss einer globalen strategischen Partnerschaft mit Evotec SE („Evotec“) hinsichtlich der Entwicklung einer implantierbaren, auf iPSC (induzierte pluripotente Stammzellen) basierenden Inselersatztherapie. Diese Partnerschaft bietet Sernova einen potenziell unbegrenzten Vorrat an insulinproduzierenden Inselzellen zur Behandlung von Millionen von Patienten mit insulinabhängigem Diabetes (sowohl Typ 1 als auch Typ 2).

- Juni 2022 – Wechsel des Unternehmens von der TSX Venture Exchange zur TSX als Teil der Kapitalmarktstrategie des Unternehmens, um Zugang zu einer breiteren Basis von Investoren zu erhalten und das Unternehmen für institutionelle Investitionen günstiger zu positionieren.

- Januar 2023 – Bekanntgabe der Bestätigung des Machbarkeitsnachweises des Hypothyreose-Programms durch das Unternehmen, was verdeutlicht, dass die Autotransplantation der Schilddrüse in der Cell Pouch die Entfernung der Schilddrüse kompensieren und die normale Schilddrüsenhormonproduktion wiederherstellen kann – eine potenziell lebensverändernde Behandlung für Patienten, denen die Schilddrüse entfernt wurde.

Stimmen Sie FÜR die Kandidaten des Managements, indem Sie NUR die WEISSE Stimmrechtsvollmacht des Managements verwenden

Die Stimmabgabe ist einfach. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Stimme online oder telefonisch unter Verwendung der Informationen auf Ihrer WEISSN Stimmrechtsvollmacht abzugeben. Aktionäre, die mit der GOLDENEN Stimmrechtsvollmacht gestimmt haben und die Kandidaten des Managements von Sernova unterstützen möchten, haben nach wie vor das Recht, ihre Stimme zu ändern, indem sie einfach mit der WEISSEN Stimmrechtsvollmacht FÜR die Kandidaten des Managements von Sernova stimmen. Eine später datierte WEISSE Vollmacht ersetzt eine zuvor abgegebene Stimme.

IHRE STIMME WAR NOCH NIE SO WICHTIG WIE JETZT. STIMMEN SIE SO BALD WIE MÖGLICH FÜR DIE KANDIDATEN DES MANAGEMENTS VON SERNOVA – UNABHÄNGIG VON DER ANZAHL DER AKTIEN, DIE SIE BESITZEN.

Aktionäre werden gebeten umgehend ihre Stimme abzugeben. Die Frist für die Stimmabgabe für Ihre Aktien endet am Dienstag, dem 25. April 2023, um 10 Uhr (Pazifische Zeit).

Sernovas Board of Directors empfiehlt allen Aktionären, FÜR die vom Management Nominierten zu stimmen und nur die WEISSE Stimmrechtsvollmacht zu verwenden.

Fragen der Aktionäre

Aktionäre, die Fragen haben oder Unterstützung bei der Stimmabgabe benötigen, können sich an den Vertreter von Sernova wenden:

Laurel Hill Advisory Group

Gebührenfrei: 1-877-452-7184 (für Aktionäre in Nordamerika)

International: +1 416-304-0211 (für Aktionäre außerhalb von Kanada und den USA)

E-Mail: assistance@laurelhill.com

Über Sernova und die Cell Pouch-System-Plattform für Zelltherapie

Sernova ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das therapeutische Zelltechnologien für chronische Krankheiten im Bereich Medizin entwickelt. Dazu zählen insulinabhängiger Diabetes, Schilddrüsenerkrankungen und Blutkrankheiten inklusive Hämophilie A. Sernova konzentriert sich derzeit auf die Entwicklung eines „funktionellen Heilmittels“ für die Behandlung des insulinabhängigen Diabetes. Sein Hauptprodukt ist das „Cell Pouch-System“, ein neuartiges implantierbares und skalierbares Medizinprodukt mit immungeschützten therapeutischen Zellen. Die Cell Pouch bildet nach der Implantation eine natürliche vaskularisierte Gewebeumgebung im Körper. Damit wird das langfristige Überleben und die Funktion therapeutischer Zellen ermöglicht, die essenzielle Faktoren freisetzen, die im Körper von Patienten mit bestimmten chronischen Krankheiten fehlen oder mangelhaft sind. Im Rahmen einer laufenden klinischen Phase-1/2-Studie an der Universität von Chicago konnte das Potenzial des Cell Pouch-Systems von Sernova als eine „funktionelle Heilung“ für Menschen mit Typ-1-Diabetes (T1D) demonstriert werden. In Kooperation mit der Universität von Miami entwickelt Sernova derzeit auch eine proprietäre Technologie, um die therapeutischen Zellen vor dem Angriff des Immunsystems abzuschirmen. Ziel ist hier, die Notwendigkeit der chronischen systemischen Immunsuppression zu beseitigen. Im Mai 2022 gingen Sernova und Evotec eine globale strategische Partnerschaft ein, um eine implantierbare und serienmäßige Inselzellersatztherapie auf Basis von induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSC) zu entwickeln. Diese Zusammenarbeit bietet Sernova eine möglicherweise unbegrenzte Versorgung mit insulinproduzierenden Zellen zur Behandlung von Millionen von Patienten mit insulinabhängigem Diabetes (Typ 1 und Typ 2). Sernova macht auch Fortschritte bei von zwei zusätzlichen Entwicklungsprogrammen, die das Cell Pouch-System nutzen: eine Zelltherapie für Schilddrüsenunterfunktion infolge einer Entfernung der Schilddrüse und eine lentivirale ex-vivo-Faktor-VIII-Gentherapie für Hämophilie A.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Unternehmen:

Christopher Barnes

VP, Investor Relations

Sernova Corp.

christopher.barnes@sernova.com

+1 519-902-7923

www.sernova.com

Anleger:

Corey Davis, Ph.D.

LifeSci Advisors, LLC

cdavis@lifesciadvisors.com

+1 212-915-2577

Medien:

Elizabeth Miller, M.D.

LifeSci Communications

emiller@lifescicomms.com

+1 646-791-9705

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die, soweit sie nicht historische Tatsachen wiedergeben, „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen können, die verschiedene Risiken, Ungewissheiten und Annahmen beinhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Aussichten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Wo immer möglich, aber nicht immer, werden Wörter wie „erwartet“, „plant“, „geht davon aus“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „projiziert“, „Potenzial für“ und ähnliche Ausdrücke verwendet, um zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Aussagen, die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „können“, „könnten“ oder „sollten“, stellen ebenfalls zukunftsgerichtete Aussagen dar. Diese Aussagen spiegeln die Überzeugungen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen zur Verfügung standen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sernova nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen oder wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen und Lizenzvereinbarungen zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt zu erhalten; die Fähigkeit, alle erforderlichen präklinischen und klinischen Studien für das Cell-Pouch-System des Unternehmens und/oder verwandte Technologien durchzuführen, einschließlich des Zeitplans und der Ergebnisse dieser Studien; die Fähigkeit, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen oder rechtzeitig zu erhalten; die Fähigkeit, eine Lizenz für zusätzliche ergänzende Technologien zu erhalten; die Fähigkeit, die Geschäftsstrategie umzusetzen und erfolgreich auf dem Markt zu konkurrieren; sowie die mit der Entwicklung von biotechnologischen Kombinationsprodukten im Allgemeinen verbundenen Risiken. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb unserer Kontrolle, einschließlich der Faktoren, die durch die neuartige Coronavirus-Pandemie verursacht, mit ihr verbunden oder von ihr beeinflusst werden. Investoren sollten die Quartals- und Jahresberichte des Unternehmens unter www.sedar.com konsultieren, um zusätzliche Informationen über Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen zu erhalten. Sernova lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

