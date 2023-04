UBS stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Umsatzahlen zum ersten Quartal von 183 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Erlöswachstum des Brillenkonzerns sei stark ausgefallen, mit einer Beschleunigung in allen Regionen, schrieb Analystin Susy Tibaldi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Gewinnprognosen für die Jahre 2023 bis 2025./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2023 / 00:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2023 / 00:22 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,81 % und einem Kurs von 186,8EUR gehandelt.