NEW YORK (dpa-AFX) - Wie schon tags zuvor dürfte an den US-Aktienmärkten auch am Freitag wenig zu holen sein. Insgesamt rechnen Börsianer mit einem ruhigen Handel. Kurs vor dem Wochenende gab es kaum Quartalsberichte großer Konzerne. Von konjunktureller Seite steht im frühen Handel lediglich die Bekanntgabe des US-Einkaufsmanagerindex für April an.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,04 Prozent höher auf 33 804 Punkte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochenverlust von rund 0,2 Prozent an. Der technologielastige und damit besonders konjunkturanfällige Nasdaq 100 wird 0,3 Prozent tiefer erwartet.