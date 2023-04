München (ots) - Moderation: Louis Klamroth



Das Thema: Altern in Würde oder in Armut: Wer kann sich gute Pflege noch

leisten?



Die Gäste:



Karl Lauterbach (SPD, Bundesminister für Gesundheit)





Katy Karrenbauer (Schauspielerin und Sängerin; kümmert sich um ihrendemenzkranken Vater, der im Heim lebt)Kai A. Kasri (Heimbetreiber aus Bayern; Präsidiumsmitglied des Bundesverbandesprivater Anbieter sozialer Dienste e.V.)Silke Behrendt-Stannies (Pflegefachkraft und Betriebsrätin)Jochen Springborn (pflegt seine MS-kranke Frau zu Hause; Mitglied im Verein "Wirpflegen")Die rasant steigenden Kosten schockieren Alte, Kranke und Angehörige.Pflegeheime stehen reihenweise vor der Pleite. Wird so gute Pflege unbezahlbar?Wie stark wird die Pflegeversicherung noch steigen? Und was bringen dieHilfspläne des Gesundheitsministers?