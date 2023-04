SHRS Consulting GmbH 5 Gründe, warum Door-to-Door-Vertriebler keine Kunden gewinnen (FOTO)

Berlin (ots) - Sabrina Nennemann und Fabian Durek sind die Gründer und

Geschäftsführer der SHRS Consulting GmbH. Gemeinsam mit ihrem Team unterstützten

sie Verkäufer im Door-to-Door-Geschäft dabei, ihren Erfolgsquoten deutlich zu

steigern und neue Kunden zu gewinnen. Dabei gehören sowohl Neueinsteiger als

auch erfahrene Vertriebler zu ihrer Zielgruppe. Hier erfahren Sie, welche fünf

Gründe Door-to-Door-Verkäufer bei der Kundengewinnung unbedingt vermeiden

sollten.



Viele Verkäufer in der Door-to-Door-Branche, also dem Geschäft per Kaltakquise

an der Haustür, müssen die Erfahrung machen, dass die Menschen eher negativ auf

ihre Verkaufsangebote reagieren. Die Branche hat bei den Kunden allgemein einen

eher negativen Ruf. Das liegt vor allem an der häufig unzureichenden Ausbildung

der Verkäufer, erklären Sabrina Nennemann und Fabian Durek von der SHRS

Consulting GmbH. "Viele Verkäufer erhalten lediglich ein Tablet und werden dann

ohne Training in den Verkauf geschickt", berichten die Experten. "Wenn sie dann

auf skeptische Kunden treffen, machen sie schnell Fehler und verlieren ihr

Gegenüber bereits am Anfang des Verkaufsgesprächs. Das führt im

Wiederholungsfall schnell zu Frustration und einer Abwärtsspirale, in der sie

immer weniger Erfolge bei ihren Kunden erzielen."