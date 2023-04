DZ BANK stuft Suedzucker auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Südzucker von 17,60 auf 20,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die vorläufigen Geschäftsjahreszahlen belegten einen operativen Ergebnisendspurt (Ebit), schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem hätten "witterungsbedingte Produktionsprobleme in einigen der wichtigsten Zuckerregionen den ohnehin schon sehr robusten Ausblick für das Zucker-Geschäft noch weiter verbessert"./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2023 / 14:34 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2023 / 14:42 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Suedzucker Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 18,31EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Axel Herlinghaus

Analysiertes Unternehmen: Suedzucker

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m