Wirtschaft Habeck will 100 Prozent Ökostrom ab 2035

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will in den kommenden zwölf Jahren vollständig auf Ökostrom umstellen. "Strom stammt bereits zu fast 50 Prozent aus erneuerbaren Quellen und soll bis 2035 vollständig erneuerbar sein", äußerte er in einem Schreiben an die Ampel-Abgeordneten, über das die "Bild" (Samstagausgabe) berichtet.