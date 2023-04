ANNE WILL am 23. April 2023 um 21 45 Uhr im Ersten / Das Ende von Öl- und Gasheizungen - Höchste Zeit oder überstürzter Plan? (FOTO)

München (ots) - Heizen in Deutschland soll klimafreundlich werden. Aber wie? Die

Bundesregierung hat sich jetzt geeinigt: Von kommendem Januar an sollen

möglichst alle neu eingebauten Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit

erneuerbaren Energien laufen. Über Ausnahmen, Übergangsregelungen und

Förderungsmöglichkeiten wurde bis zuletzt gerungen. Und das Ringen geht weiter.

Reichen Fachpersonal und Material, um die Pläne der Bundesregierung in den

kommenden Jahren umzusetzen? Ist das Förderkonzept zum Einbau klimafreundlicher

Heizungen ausreichend? Gleichzeitig verschärft sich die Wohnungskrise in

Deutschland: Führt die Wärmewende dazu, dass Wohnen teurer wird und sich der

Traum vom Eigenheim für viele nicht erfüllen kann?



Zu Gast bei Anne Will: