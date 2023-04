Putenfleisch-Firma Heidemark warnt vor neuen Haltungsvorgaben

AHLHORN (dpa-AFX) - Das niedersächsische Unternehmen Heidemark, nach eigenen Angaben Europas größter Vermarkter von Putenfleisch, warnt vor neuen möglichen Regeln zur Haltung von Mastputen. "Wenn die Gesetzesänderung, so wie vom Bundeslandwirtschaftsministerium vorgeschlagen, hundertprozentig umgesetzt wird, dann wird es dazu führen, dass wir uns langsam aus dem deutschen Markt bewegen werden", sagte der Geschäftsführende Gesellschafter Christopher Kalvelage am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Ahlhorn (Landkreis Oldenburg). Praktische Schritte einer Verlagerung seien noch nicht eingeleitet worden.

Vergangenen Dezember stellte das Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL) ein Eckpunktepapier vor, das neue mögliche Vorschriften für die Haltung von Mastputen vorschlägt. Die Regeln sollen die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung ergänzen. Entsprechende gesetzliche Vorgaben gibt es dem Ministerium zufolge bislang weder auf EU-Ebene noch national. Heidemark fordert eine EU-weite Regelung.