LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im April erneut verbessert und den höchsten Wert seit knapp einem Jahr erreicht. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg zum Vormonat um 0,7 Punkte auf 54,4 Zähler, wie S&P Global am Freitag in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet. Die bessere Stimmung geht allerdings nur auf eine Aufhellung unter Dienstleistern zurück. Die Industriestimmung verschlechterte sich./bgf/nas/stw

WDH/Eurozone Unternehmensstimmung so gut wie seit knapp einem Jahr nicht

