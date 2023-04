(Im ersten Absatz, vierter Satz wurde ein Tippfehler behoben: Dienstleistern rpt Dienstleistern)

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat im April den höchsten Wert seit knapp einem Jahr erreicht. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg zum Vormonat um 0,7 Punkte auf 54,4 Zähler, wie S&P Global am Freitag in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet. Ein Wermutstropfen ist, dass die bessere Stimmung nur auf eine Aufhellung unter Dienstleistern zurückgeht. Die Industriestimmung verschlechterte sich dagegen.

In den beiden größten Euroländern Deutschland und Frankreich entwickelte sich die Stimmung wie auf Euroraum-Ebene: In der Industrie gingen die Indikatoren zurück und deuten auf wirtschaftliche Schrumpfung hin, im Servicesektor stiegen sie an und signalisieren Wachstum.