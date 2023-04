Tarifverhandlungen für öffentlichen Dienst werden fortgesetzt

Seit Monaten ringen die Tarifparteien über das Einkommen von 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Verdi und der Beamtenbund dbb hatten die dritte Verhandlungsrunde Ende März für gescheitert erklärt. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und das Bundesinnenministerium riefen daraufhin die Schlichtung an, mit der Hoffnung auf eine Lösung./svv/DP/stw

Grundlage für die Gespräche wird die vor einer Woche veröffentlichte Schlichtungsempfehlung sein. Diese sieht zunächst steuer- und abgabenfreie Sonderzahlungen von 3000 Euro in mehreren Stufen vor. Ab März 2024 soll es dann einen Sockelbetrag von 200 Euro sowie anschließend ein Lohnplus von 5,5 Prozent geben. Wird dabei keine Erhöhung um 340 Euro erreicht, soll der betreffende Erhöhungsbetrag auf diese Summe gesetzt werden.

POTSDAM (dpa-AFX) - Die Arbeitgeber und die Gewerkschaften wollen sich im laufenden Tarifstreit an diesem Samstag (12.00 Uhr) zur vierten Verhandlungsrunde in Potsdam treffen. Ob ein Kompromiss erzielt werden kann, war offen. Gelingt in Potsdam kein Durchbruch, könnte eine Urabstimmung bei den Gewerkschaften folgen.

