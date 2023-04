Darüber hinaus soll auf Fruchtsäften der Hinweis "ohne zusätzlichen Zucker" stehen dürfen. Anders als bei Nektar sei zusätzlicher Zucker ohnehin nicht erlaubt. Das sei den meisten Verbrauchern aber nicht bekannt, argumentiert die Kommission. Auch für Konfitüren hat die Behörde einen Vorschlag: Der Fruchtgehalt pro Kilogramm soll mindestens 450 Gramm betragen - 100 Gramm mehr als bisher. Das Parlament und die EU-Staaten werden die Vorschläge nun in den kommenden Monaten prüfen./kge/DP/stw

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Damit weniger Lebensmittel weggeworfen werden, will die EU-Kommission Regeln für unansehnliches Obst und Gemüse lockern. Erzeugnisse mit äußerlichen Mängeln sollen direkt vor Ort verkauft werden dürfen, teilte die Kommission am Freitag mit. Dies ermögliche kurze Lieferwege für Bauern und frisches Obst und Gemüse zu erschwinglichen Preisen für Kunden.

EU-Kommission will neue Regeln für hässliches Obst und Gemüse

