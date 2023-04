Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,52 Prozent am Vortag auf 2,48 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,20 Prozent auf 125,36 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,32 Prozent auf 133,68 Zähler./niw/he

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone schloss 0,54 Prozent höher bei 4408,59 Punkten. Der französische Cac 40 stieg um ein halbes Prozent, während der britische FTSE 100 nur leicht zulegen konnte. In New York kam der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss kaum vom Fleck.

Mercedes-Benz legten um 1,4 Prozent zu. Zu den am Vorabend veröffentlichten Quartalszahlen merkte die Bank JPMorgan an, diese verdeutlichten die große Preissetzungsmacht des Autobauers und mithin die Profitabilität. Eine Erholung der Verkäufe des Volkswagen-Konzerns im ersten Quartal brachte den VW-Vorzugsaktien dagegen nur ein Plus von 0,3 Prozent ein. Die China-Geschäfte des Autoherstellers bleiben weiter schwach.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag noch einmal zugelegt. Nach der Kursrally von fast zehn Prozent seit dem jüngsten Tief im März ist dem Leitindex in dieser Woche unterhalb der Marke von 16 000 Punkten zunächst die Puste ausgegangen. Am Nachmittag drehte er aber ins Plus und schloss letztlich 0,54 Prozent höher bei 15 881,66 Punkten. Auf Wochensicht hat er sich damit ein Plus von einem knappen halben Prozent erkämpft. Angetrieben wurde der Dax vor dem Wochenende maßgeblich von kräftigen Kursgewinnen bei Index-Schwergewicht SAP und ermutigenden Einkaufsmanagerindizes. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stand am Ende 0,02 Prozent tiefer bei 27 742,32 Zählern.

