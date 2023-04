„Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftsstrategie und wir setzen uns dafür ein, eine nachhaltigere Zukunft für unser Ökosystem zu schaffen", sagte A.S. Lakshminarayanan, Geschäftsführer und CEO von Tata Communications. „Unser Netto-Null-Ziel spiegelt unsere Verantwortung wider, innovativ zu sein, zu integrieren und andere mit integrativen und nachhaltigen Lösungen zu stärken. Wir glauben, dass

MUMBAI, Indien, 21. April 2023 /PRNewswire/ -- Tata Communications, ein globaler Wegbereiter digitaler Ökosysteme, gibt heute sein Engagement bekannt, bis 2035 in allen seinen globalen Betrieben Netto-Null zu erreichen. An diesem Tag der Erde 2023 möchte Tata Communications „in unseren Planeten investieren", indem es sein Streben beschleunigt und ein stärkeres Nachhaltigkeitsversprechen für die Erde abgibt.

Tata Communications kündigt 3C-Nachhaltigkeitsstrategie an und verpflichtet sich zu Netto-Null bis 2035

