WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag wenig verändert beendet. Für den April erhobene Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone konnten keine Impulse setzen. So war unter Dienstleistern eine Aufhellung der Stimmung auszumachen, während sich die Industriestimmung verschlechterte. Der österreichische Leitindex ATX fiel um 0,05 Prozent auf 3254,00 Punkte. Der ATX Prime verlor ebenfalls 0,05 Prozent auf 1642,64 Zähler.

Mit Blich auf die Unternehmen blieben die Zahlen von Rosenbauer im Fokus. Der Feuerwehrausrüster ist 2022 in die roten Zahlen gerutscht. Die Analysten der Baader hielten dennoch an ihrer "Buy"-Bewertung fest. Das Kursziel lautet auf 42 Euro. Die Rosenbauer-Aktie ging mit plus 2,4 Prozent bei 33,6 Euro aus dem Handel.