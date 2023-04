Statt zu verbieten, müssen wir vielmehr ermutigen und mit gutem Beispiel vorangehen / Coca-Cola diskutiert mit Verbraucherzentrale, Politik und Verbänden zu Werbeverbot und Zuckerreduktion (FOTO)

Berlin (ots) - Wie können wir uns in Zukunft gesünder ernähren? Mehr Obst,

Gemüse, Hülsenfrüchte, dafür weniger Fleisch, Zucker, Salz und Fett. Darüber

herrscht allgemeiner Konsens. Doch wie schaffen wir die richtigen

Rahmenbedingungen, um die Ernährungsstrategie für Deutschland alltagstauglich in

die Tat umzusetzen? Darüber haben am Donnerstagabend Vertreterinnen und

Vertreter aus Gesellschaft, Wirtschaft und Politik beim dritten Coca-Cola Real

Talk in Berlin diskutiert.



Eröffnet wurde die90-minütige Hybridveranstaltung mit einem Impulsvortrag von

Eva Bell, Abteilungsleiterin im Bundesministerium für Ernährung und

Landwirtschaft (BMEL), über das Gesetz zur Beschränkung von an Kinder gerichtete

Werbung, dem Nationalen Aktionsplan "IN FORM" sowie über die Reduktions- und

Innovationsstrategie zu Salz, Zucker und Fett in Lebensmitteln. An der

anschließenden Diskussion nahmen teil: