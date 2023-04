Die US-Notenbank Fed hat die Zinsen stark und schnell angehoben - und nun bekommen wir immer wieder widersprüchliche US-Konjunkturdaten: gestern der Absturz des Philadelpha Fed Index, zuvor war ein vergleichbarer Index aus New York (NY Empire) jedoch robust ausgefallen. Gestern auch die weiter deutlich fallenden Frühindikatoren - heute jedoch überraschend starke US-Einkaufsmanagerindizes mit Preiskomponenten, die so stark gestiegen sind wie seit September nicht mehr. Dennoch: der Effekt der schnellen Anhebung der Zinsen durch die Fed braucht Zeit, um sich wirklich in der Wirtschaft auszuwirken. Viele Analysten sagen, dass die Zinsen mit einer Verzögerung von 12 Monaten erst richtig wirken - also weitgehend noch vor uns liegen, wobei der erste "Unfall" diie Bankenkrise war..

Hinweise aus Video: