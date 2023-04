DAX - Aufwärtsbewegung weiter intakt

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.

In US-Vorwahljahren (DAX): Von Anfang Januar bis Ende April aufwärts.

Eigener Trendindikator zeigt aktuell blau an, long.

Dazu mit einer sehr bullischen Tageskerze. Es ist wie bereits in den Vortagen geschrieben eher mit einem weiteren Hochlauf bis in den Bereich von 16.000 Punkten zu rechnen. Long-Positionen bieten sich weiterhin im Bereich um den 10er-EMA an. Und solange der 10er-EMA weitgehend verteidigt werden kann, sind weiter steigende Kurse zu erwarten.

