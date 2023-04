Kodiak schließt erweiterte überzeichnete Privatplatzierung ab

DIESE PRESSEMITTEILUNG DARF NICHT AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER IN DEN USA VERBREITET WERDEN.

21. April 2023 – Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / Kodiak Copper Corp. (das „Unternehmen“ oder „Kodiak“) (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt bekannt, dass es seine überzeichnete, nicht vermittelte Privatplatzierung (die „gleichzeitige Finanzierung“), die am 4. April 2023 bekannt gegeben und am 6. April 2023 erweitert wurde, mit Bruttoeinnahmen in Höhe von etwa 3,4 Millionen $ abgeschlossen hat. In Kombination mit der Bought-Deal-Privatplatzierung, die zusammen mit der gleichzeitigen Finanzierung bekannt gegeben und am 14. April 2023 abgeschlossen wurde, belaufen sich die Bruttoeinnahmen für das Unternehmen auf insgesamt etwa 8,4 Millionen $.

Die gleichzeitige Finanzierung war überzeichnet und stieß auf großes Interesse seitens der Investoren-Community sowie bestehender Investoren. Im Rahmen der gleichzeitigen Finanzierung wurden insgesamt 1.532.654 Charity-Flow-through-Einheiten („Charity-FT-Einheiten“) zu einem Preis von 1,32 $ pro Charity-FT-Einheit sowie 1.461.090 Flow-through-Einheiten (die „FT-Einheiten“ und zusammen mit den Charity-FT-Einheiten die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,96 $ pro FT-Einheit verkauft, was dem Unternehmen Bruttoeinnahmen in Höhe von 3.425.750 $ bescherte. Teck Resources Limited („Teck“) übte sein Aktienbeteiligungsrecht aus, um seine teilverwässerte 9,9-%-Eigentümerschaft an Kodiak aufrechtzuerhalten, und erwarb in Zusammenhang mit der gleichzeitigen Finanzierung 592.593 Einheiten. Chris Taylor, Chairman von Kodiak, und bestimmte andere Insider des Unternehmens haben sich ebenfalls an der gleichzeitigen Finanzierung beteiligt.

Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, sagte: „Es gab beträchtliche Nachfrage nach dieser Finanzierung und ich freue mich, einige starke neue Investoren als Aktionäre von Kodiak willkommen zu heißen. Ich möchte unserem größten Aktionär Teck für seine kontinuierliche Unterstützung danken, ebenso wie all unseren Insidern und Aktionären, die sich an dieser Finanzierung beteiligt haben. Angesichts eines Kassenstandes von über 13 Millionen $ ist Kodiak nun vollständig für ein aufregendes Explorationsprogramm 2023 bei seinem Projekt MPD finanziert. Unsere Feldsaison hat bereits begonnen und angesichts einer Reihe vielversprechender Bohrziele und eines erstklassigen Teams sind wir gut aufgestellt, um 2023 zu einem erfolgreichen Jahr für unsere Aktionäre zu machen.“