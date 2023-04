Von Giga zu 10Giga, Aufbau einer F5.5G-volloptischen 10Giga-Stadt in 5 Szenarien

SHENZHEN, China, 21. April 2023 /PRNewswire/ -- Auf dem 2023 Huawei Global Analyst Summit am 20. April diskutierten Industrieorganisationen, Branchenanalysten, führende Betreiber und Unternehmen sowie Huawei im Rahmen des Forums "Embracing F5.5G to LEAD 10Giga City with Innovation" eingehend über Entwicklungsstrategien und Anwendungsszenarien der F5.5G-Branche.

Um die Anforderungen an Netzwerkverbindungen mit einer Bandbreite von mehr als einem Gigabit zu erfüllen, veröffentlichte ETSI im Jahr 2022 das F5G Advanced and Beyond White Paper und WBBA veröffentlichte die Roadmap für die Breitbandentwicklung der nächsten Generation. Die Entwicklung von 1 Gbit/s zu 10 Gbit/s hat sich in der Branche allmählich zu einem Konsens entwickelt. Richard Jin, Präsident von Huawei Optical Business Product Line, sagte: "Ausgerichtet auf F5.5G, vom Giga-Netzwerk bis zur 10Giga-Stadt, glaubt Huawei, dass die rein optische 10Giga-Stadt in fünf Szenarien beginnen wird – zu Hause, im Unternehmen, in der Maschine, in der Datenverarbeitung und in der Sensorik." Er ermutigte auch die gesamte Branche, bei der Formulierung von Standards, der Förderung von Strategien, der technologischen Innovation und der Anwendung von Ökosystemen zusammenzuarbeiten, um gemeinsam 10Giga-Städte aufzubauen und den Weg in eine intelligente Welt einzuschlagen.