Wuppertal (ots) - Faire Ostern kamen gut an: Verbraucher*innen haben dieses Jahr

vermehrt zu bio und fairen GEPA-Osterhasen gegriffen. Im Vergleich zum Vorjahr

konnte der Umsatz der Osterprodukte gesamt um 38,2 Prozent gesteigert werden und

auch der Absatz ging nach oben. Dieses Jahr war der faire Bio-Osterhase 65 g das

umsatz- und absatzstärkste Produkt. Neu ins Angebot kam das vegane "Bio

Osterlamm 50 Gramm Zartbitter 70%". Hohlfiguren wie kleine Lämmer - auch als

zartbittere Variante - sind laut Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie

(BDSI) im Trend. Weihnachtsprodukte der GEPA wie Schokobischöfe oder

Adventskalender lagen mit 14 Prozent über dem Vorjahr.



Trend zu fair, bio und vegan - für den Klimaschutz





Im letzten Jahr wirkte sich die generelle inflationsbedingte Kaufzurückhaltungauch bei Schokoladenprodukten der GEPA aus, der Umsatz lag aber immer nochdeutlich über dem erfolgreichsten Schokoladenjahr 2019. Jetzt zeigen dieOsterzahlen eine Perspektive nach vorne. Dass fair, bio, und vegan sehr gefragtsind, spiegeln auch die Branchentrends: Demnach spielen Schokoladenprodukte mitdiesen Eigenschaften für 39 Prozent der Verbraucher*innen eine Rolle. Vor allemfür junge Verbraucher*innen nimmt die Bedeutung von fairen, bio und veganenSchokoladenprodukten auch wegen positiver Auswirkung auf den Klimaschutz zu. DieGEPA engagiert sich umfassend in Sachen Klimagerechtigkeit und unterstützt daherauch z.B. ihre Kakaopartner mit Klimaschutzprojekten.Weiter beliebt: Bitter-Schokoladen - veganSeit vielen Jahren unangefochten an der Spitze steht die "Edelbitter 85%",gefolgt von vier weiteren Bitterschokoladen in den Top Ten. Dies bestätigtebenfalls den Trend zu veganen Lebensmitteln, denn die fünf Bitterschokoladensind gleichzeitig vegan. "Bio-Zartbitter Orange 70%" hat dieSpezialitäten-Schokolade "Fleur de Sel" auf Platz drei verwiesen. Mit jederdieser drei Schokoladen erzielt die GEPA einen Umsatz von über einer MillionEuro. Insgesamt sind Bitter- und Spezialitäten-Schokoladen weiter beiVerbraucher*innen sehr beliebt, wie auch die Top Ten der GEPA-Schokoladentafelnzeigt. Mit diesen erzielt die GEPA rund 56,4 Prozent ihres Gesamtumsatzes mitSchokolade. Alle GEPA-Schokoladen sind in heimkompostierbarer Innenfolieverpackt. http://www.gepa.de/schokofolie50.000 Euro für Klimaschokoladen #Choco4ChangeMit dem Beitrag der Verbraucher*innen von 20 Cent pro Tafel #Choco4ChangeVollmilch oder als Vegan-Variante konnte die GEPA Ende 2022 50.000 Euro fürKlimaschutzprojekte an Partnerorganisationen im Globalen Süden überweisen. Dazuzählen Aufforstung bei der Kakaokooperative CECAQ-11 in São Tomé sowie