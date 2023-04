SHANGHAI, 21. April 2023 /PRNewswire/ -- Am 18. April trat CATL erstmals mit seinen hoch modernen Technologien und Lösungen für alle Situationen auf der 20 . internationalen Automobilausstellung in Shanghai (Auto Shanghai) in Erscheinung. Auf der Ausstellung stellte das Unternehmen seinen Plan zur CO²-Neutralität sowie seine Kondensatorbatterien vor, darunter die 4C-Schnellladebatterie Qilin und die Natrium-Ionen-Batterie, und kündigte die Zusammenarbeit mit Erstausrüstern bei neuen Produkten an, womit es seine Innovationsfähigkeit und seine Erfolge in der neuen Energiebranche weiter unter Beweis stellte.

Grundlegende technologische Innovation eröffnet die Ära der umfassenden Elektrifizierung

Am 19. April stellte CATL auf der Auto Shanghai die hochmoderne Batterietechnologie der Kondensatorbatterie vor. Mit einer Energiedichte von bis zu 500 Wh/kg kann sie auf kreative Weise eine hohe Energiedichte und ein hohes Maß an Sicherheit gleichzeitig erzielen und so eine völlig neue Situation für die Elektrifizierung von Passagierflugzeugen schaffen. Darüber hinaus kann CATL in kurzer Zeit eine Massenproduktion von Kondensatorbatterien für Elektrofahrzeuge erreichen. Als die auffälligste Batterietechnologie, die auf der Messe vorgestellt wurde, wird die Kondensatorbatterie die Elektrifizierung und intelligente Entwicklung von Passagierflugzeugen vorantreiben und damit weitere Möglichkeiten für die Entwicklung der Branche eröffnen.

Um die aus elektrochemischen Reaktionen resultierenden Veränderungen der Materialien mit sehr hoher Energiedichte zu bewältigen, nutzt die Kondensatorbatterie von CATL hochleitende biomimetische Elektrolyte im kondensierten Zustand, um eine selbstanpassende Netzstruktur auf Mikroniveau zu konstruieren, die die interaktiven Kräfte zwischen den Ketten anpassen kann. Damit wird die Leitfähigkeit der Zellen und die Effizienz des Lithiumionentransports verbessert und gleichzeitig die Stabilität der Mikrostruktur erhöht.

Die Kondensatorbatterie umfasst eine Reihe innovativer Technologien, darunter Kathodenmaterialien mit besonders hoher Energiedichte, innovative Anodenmaterialien, Separatoren und Herstellungsverfahren, die eine hervorragende Lade- und Entladeleistung sowie eine gute Sicherheitsleistung bieten.

Derzeit arbeitet CATL mit Partnern bei der Entwicklung von elektrischen Passagierflugzeugen zusammen und praktiziert Standards und Tests auf Luftfahrtniveau, die den Sicherheits- und Qualitätsanforderungen der Luftfahrt entsprechen. Darüber hinaus wird das Unternehmen auch Kondensatorbatterien für die Automobilindustrie auf den Markt bringen, die noch in diesem Jahr in die Massenproduktion gehen sollen, was die Fähigkeit von CATL unterstreicht, Technologien schnell aus dem Labor auf den Markt zu bringen.