Wirtschaft München hängt Berlin bei Technologie-Gründern weiter ab

Foto: Glasfassade an einem Bürohaus, über dts Nachrichtenagentur

München/Berlin (dts Nachrichtenagentur) - München hängt die Startup-Metropole Berlin bei Technologie-Gründungen weiter ab. Eine zentrale Rolle spielt dabei die TU München, aus der besonders viele Gründungen hervorgehen.



Das zeigt eine Studie des Berliner Risikokapitalgebers Morphais, über die die "Welt am Sonntag" berichtet. Darin analysieren die Berliner diejenigen deutschen Gründungen des abgelaufenen Jahres, bei denen neue technologische Ideen Kern des Geschäftsmodell sind. Fast ein Viertel dieser so genannten Deep-Tech-Gründer starteten 2022 in Bayern.