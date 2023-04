Awakened von Core One schließt erfolgreich die synthetische Produktion von Psilocin in seiner GMP-zertifizierten Produktionsstätte ab

Vancouver, British Columbia, Kanada – 21. April 2023 / IRW-Press / Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (FWB: LD6, WKN: A3CSSU) (das „Unternehmen“ oder „Core One“) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, Awakened Biosciences Inc. (die „Tochtergesellschaft“ oder „Awakened“), die erste synthetische Herstellung von Psilocin in der GMP-zertifizierten Produktionsanlage der kürzlich übernommenen Firma GMP Drug Inc. erfolgreich abgeschlossen hat; siehe Pressemitteilung zur Unternehmensübernahme vom 13. Januar 2023).

Diese historische erste synthetische Produktion von Psilocin, die in der Produktionsstätte abgeschlossen wurde, ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen, da sie die betrieblichen Synergien, die sich aus der jüngsten Übernahme ergeben, und den Wert veranschaulicht, der zwischen und innerhalb der Tochtergesellschaften des Unternehmens freigesetzt wurde. Diese historische Produktion stellt auch einen enormen Fortschritt für das Unternehmen dar und zeigt, dass Core One weiterhin seinem Ziel treubleibt, ein großer Hersteller und zukünftiger Vertriebshändler psychedelischer Wirkstoffverbindungen in der Psychedelikaforschung und medizinischen Gemeinschaft zu werden.

„Die erfolgreiche erste synthetische Produktion von Awakened in den Anlagen von GMP Drug Inc. ist ein großer Erfolg für Core One und bildet die Grundlage für die Herstellung in großem Maßstab von psychedelischen Wirkstoffverbindungen in einer GMP-zertifizierten Einrichtung. Nachdem sich Core One darum bemüht, sich zu einem der wichtigsten Anbieter psychedelischer Wirkstoffverbindungen zu entwickeln, ist es wichtig, dass wir die Fähigkeit des Unternehmens demonstrieren, in jeder Phase unseres strategischen Prozesses erfolgreich zu sein. Diese Errungenschaft bringt uns unserem langfristigen Ziel einen Schritt näher, die medizinische Gemeinschaft mit erschwinglichen, API-fähigen psychedelischen Wirkstoffverbindungen zu versorgen“, erklärte Joel Shacker CEO des Unternehmens.

Die erfolgreiche Synthese von Psilocin ist die erfolgreiche Fortführung der früheren Arbeiten von Awakened, bei denen das Wissenschaftlerteam erfolgreich einen Vorläufer herstellen konnte, der in Psilocin umgewandelt werden kann und weiter in kommerziell nutzbares Psilocybin (siehe Unternehmensmeldung vom 12. August 2022) umgewandelt werden konnte. Die Bestätigung der synthetischen Herstellungsverfahren von Awakened ist auch für die künftige Entwicklung des Unternehmens von großer Bedeutung, da sie den Weg für zusätzliche Forschungsarbeiten ebnet. Daher wird Awakened versuchen, die Methoden zu replizieren, die für die erfolgreiche synthetische Produktion von Psilocin und die anschließende Umwandlung in Psilocybin verwendet wurden, und diese für die künftige Produktion von Dimethyltryptamin und dessen Zwischenprodukten sowie anderen psychedelischen Prodrugs und Wirkstoffverbindungen zu verwenden.