Fineqia entwickelt Krypto-ETF-Fähigkeit mit globalem Indexanbieter FTSE Russell

London, Vereinigtes Königreich (ots/PRNewswire) - Fineqia International Inc.

(das "Unternehmen" oder "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA)

freut sich, bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft, die Fineqia AG,

mit FTSE Russell, einem führenden globalen Indexanbieter, zusammenarbeitet.



Durch die Zusammenarbeit erhält Fineqia Zugang zu den umfassenden Indexierungs-

und Analysekapazitäten von FTSE Russell, wodurch das Unternehmen die

Transparenz, Liquidität und Zugänglichkeit seiner börsengehandelten Produkte

(ETPs) weiter verbessern kann.





"Wir sind begeistert, dass wir unsere Produktpalette gemeinsam mit FTSE Russellentwickeln können, einem Unternehmen, das unser Engagement für Innovation undhohe Governance-Standards teilt", sagte Michael Coletta, Chief Strategy Officervon Fineqia. "Diese Zusammenarbeit wird es uns ermöglichen, erstklassigeAnlagemöglichkeiten zu bieten, die den höchsten Standards für Transparenz undSicherheit entsprechen".Kristen Mierzwa, Head of Digital Assets bei FTSE Russell, fügte hinzu: "FineqiasFokus auf ETPs passt zu unserer Mission, Anlegern verlässliche, umfassende undinnovative Tools für fundierte Entscheidungen zu bieten. Wir freuen uns, Fineqiabei seinen Bemühungen zu unterstützen, mehr Transparenz und Zugänglichkeit inden Markt für digitale Vermögenswerte zu bringen."Es wird erwartet, dass Fineqia durch die Verwendung von FTSE Russell-Indizes dieTransparenz und Liquidität seiner Anlageprodukte für digitale Vermögenswerteerheblich verbessern und die Position des Unternehmens als führender Anbietervon qualitativ hochwertigen Anlagelösungen stärken wird.Die verbindliche Vereinbarung zwischen FTSE Russell und Fineqia wurde am 21.April 2023 unterzeichnet.Informationen zu FTSE RussellFTSE Russell ist ein weltweit führender Indexanbieter, der innovativeBenchmarking-, Analyse- und Datenlösungen für Investoren weltweit bereitstellt.FTSE Russell berechnet Tausende von Indizes, die Märkte und Anlageklassen inmehr als 70 Ländern messen und als Benchmark dienen und damit 98 % desinvestierbaren Marktes weltweit abdecken.Das Fachwissen und die Produkte des FTSE Russell index werden voninstitutionellen und privaten Anlegern auf der ganzen Welt in großem Umfanggenutzt. Rund 16 Billionen Dollar werden derzeit an den FTSE Russell Indizesgemessen. Seit über 30 Jahren wählen führende Vermögenseigentümer,Vermögensverwalter, ETF-Anbieter und Investmentbanken FTSE Russell-Indizes, umihre Anlageperformance zu messen und ETFs, strukturierte Produkte und