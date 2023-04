Neue Zahlen von BoA, Microsoft, Alphabet, Telekom, Pepsico, McDonald's und UPS

Unternehmenstermine

06:30 Uhr, Schweiz: Swiss Steel, Q1-Zahlen

06:45 Uhr, Schweiz: ABB, Q1-Zahlen (Call 9.00 h)

06:45 Uhr, Schweiz: UBS, Q1-Zahlen

06:45 Uhr, Schweiz: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Schweiz: Novartis, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Österreich: Bawag Group, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Amadeus Fire, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Hamborner Reit, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Niederlande: Randstad, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Niederlande: Akzo Nobel, Q1-Zahlen

07:15 Uhr, Schweiz: Nestle, Q1-Umsatz

07:30 Uhr, Deutschland: Atoss Software, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Spanien: Banco Santander, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Finnland: Stora Enso, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Deutschland: Villeroy und Boch, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Associated British Foods, Halbjahreszahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Anglo American, Q1 Production Report

08:00 Uhr, Großbritannien: Petrofac, Jahreszahlen

08:30 Uhr, Finnland: UPM Kymmene, Q1-Zahlen

10:00 Uhr, Deutschland: Webasto SE, Jahres-Pk, München

10:15 Uhr, Deutschland: Edeka, Jahres-Pk, Hamburg

11:00 Uhr, Deutschland: Stihl Bilanz-Pk, Stuttgart

11:00 Uhr, Deutschland: Landwirtschaftliche Rentenbank, Bilanz-Pk (Präsenz und Online), Frankfurt/M.

12:00 Uhr, USA: Spotify, Q1-Zahlen

12:00 Uhr, USA: Pepsico, Q1-Zahlen

12:00 Uhr, USA: Danaher, Q1-Zahlen

12:00 Uhr, USA: UPS, Q1-Zahlen

12:20 Uhr, USA: General Electric, Q1-Zahlen

12:30 Uhr, USA: 3M, Q1-Zahlen

12:45 Uhr, USA: Raytheon Technologies, Q1-Zahlen

13:00 Uhr, USA: McDonald's, Q1-Zahlen

13:00 Uhr, Schweden: Alfa Laval, Q1-Zahlen

13:30 Uhr, USA: Verizon Communications, Q1-Zahlen

14:00 Uhr, USA: Dow, Q1-Zahlen

14:00 Uhr, USA: GE Healthcare Technologies, Q1-Zahlen

14:30 Uhr, USA: Kimberly-Clark, Q1-Zahlen

14:30 Uhr, USA: General Motors, Q1-Zahlen

15:00 Uhr, USA: Citigroup Inc, Hauptversammlung

16:00 Uhr, USA: Wells Fargo, Hauptversammlung

16:00 Uhr, USA: Bank of America, Hauptversammlung

16:00 Uhr, USA: IBM, Hauptversammlung

17:45 Uhr, Frankreich: Vinci, Q1-Umsatz

17:45 Uhr, Frankreich: Carrefour, Q1-Umsatz

17:45 Uhr, Frankreich: Kering, Q1-Umsatz

17:45 Uhr, Frankreich: Valeo, Q1-Umsatz

17:45 Uhr, Schweiz: Temenos Group, Q1-Zahlen

18:00 Uhr, Niederlande: ASM International, Q1-Zahlen

19:00 Uhr, Österreich: Telekom Austria, Q1-Zahlen

22:00 Uhr, USA: Texas Instruments, Q1-Zahlen

22:01 Uhr, USA: Microsoft, Q3-Zahlen

22:02 Uhr, USA: Alphabet, Q1-Zahlen

22:05 Uhr, USA: Visa, Q2-Zahlen

Konjunkturdaten

08:00 Uhr, Schweiz: Im- und Exporte 03/23

08:00 Uhr, Schweden: Erzeugerpreise 03/23

14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheidung

15:00 Uhr, USA: FHFA-Hauspreisindex 02/23

16:00 Uhr, USA: Verkauf neuer Häuser 03/23

16:00 Uhr, USA: Verbrauchervertrauen 04/23

16:00 Uhr, USA: Richmond Fed Herstellerindex 04/23

22:30 Uhr, USA: API-Ölbericht (Woche)

