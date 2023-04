Gama stockt seinen Kassenbestand durch den Abschluss einer Privatplatzierung von Flow-Through-Aktien im Wert von 1 Mio. Dollar weiter auf

DIESE PRESSEMELDUNG IST NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

VANCOUVER, BC - (21. April 2023) / IRW-Press / - Gama Explorations Inc. (CSE: GAMA) (FWB: N79) (OTCQB: GMMAF) („Gama“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung (die „Privatplatzierung“) abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von etwa 1 Million Dollar erzielt hat.

„Nach dem Abschluss dieser Flow-Through-Platzierung sind die Explorationspläne von Gama für 2023 auf dem Lithiumprojekt Muskox in den Nordwest-Territorien und auf dem Nickelprojekt Tyee in Quebec vollständig finanziert“, so Mick Carew, CEO von Gama. „Nachdem wir am 7. Februar 2023 auch eine überzeichnete Privatplatzierung in Höhe von 5,4 Millionen Dollar abgeschlossen haben, verfügt das Unternehmen über einen starken Kassenbestand und wir freuen uns darauf, durch sorgfältige Explorationen im Jahr 2023 Werte in unserem diversifizierten Portfolio von Batteriemetallprojekten zu erschließen.“

Im Rahmen der Privatplatzierung begab das Unternehmen 568.182 Flow-Through-Aktien („FT-Aktien“), die als „Flow-Through-Aktien“ (im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Kanada) gelten, zu einem Preis von 0,88 Dollar pro FT-Aktie für einen Bruttoerlös von 500.000,16 Dollar und 543.478 Flow-Through-Aktien (die „Quebec-FT-Aktien“), die als „Flow-Through-Aktien“ (im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Kanada) und Abschnitt 359.1 des Taxation Act (Québec) gelten, zu einem Preis von 0,92 Dollar pro Quebec FT-Aktie für einen Bruttoerlös von insgesamt 499.999,76 Dollar.

Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung zahlte das Unternehmen Vermittlungsprovisionen in Höhe von 60.000 Dollar und begab 66.699 Vermittler-Warrants. Jeder Vermittler-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ausgeübt und zu einem Preis von 0,88 Dollar gegen eine Stammaktie des Unternehmens eingelöst werden. Alle Wertpapiere, die im Rahmen dieser Privatplatzierung begeben werden, sind im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden.