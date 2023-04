Ist die Rally am Aktienmarkt ohne starke Industrie nachhaltig?

Die deutsche Wirtschaft ist im April so stark gewachsen wie zuletzt vor 12 Monaten. Darauf deuten zumindest die gestern veröffentlichten Schnellschätzungen zu den Einkaufsmanagerdaten von S&P Global hin. Denn der Gesamt-Einkaufsmanagerindex – also für Industrie und Dienstleistung zusammen – legte zum 6. Mal in Folge zu, von 52,6 Zählern im März auf nun 53,9 Punkte. So hoch notierte er zuletzt im April 2022. Experten hatten lediglich mit einem leichten Anstieg auf 52,7 Zähler gerechnet.

Das Stimmungsbarometer hält sich damit nun den 3. Monat oberhalb der Schwelle von 50, die zwischen Wachstum und Kontraktion unterscheidet. Zu verdanken ist das aber erneut einzig und allein dem Service-Sektor. Denn der entsprechende Index legte um 2,0 auf 55,7 Punkte weiter zu und markierte damit ebenfalls den höchsten Stand seit einem Jahr.

Dagegen tauchte das Stimmungsbarometer für die Industrie weiter in den Kontraktionsbereich ab. Mit nur noch 44,0 Punkten erreichte es erneut den tiefsten Stand seit dem Einbruch der Wirtschaft in der Corona-Krise.

Dieser immer weiter zunehmende Pessimismus ist schon ein wenig überraschend. Er hat offenbar vor allem damit zu tun, dass sich zwar die Dienstleister über das höchste Plus beim Auftragseingang seit einem Jahr freuen konnten, die Unternehmen der Industrie beim Neugeschäft zugleich aber erneut ein Minus hinnehmen mussten.

Licht am Ende des Tunnels

Immerhin ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Denn der Auftragsrückgang fiel in der Industrie geringer aus als zuvor und war so schwach wie zuletzt vor 11 Monaten. Daher könnte das Tief bei dem entsprechenden Einkaufsmanager-Teilindex bald erreicht sein, wenn es demnächst zu mehr Neuaufträgen kommt. Zumal die Unternehmen über Lieferzeiten berichten, die sich den 3. Monat in Folge im Rekordtempo verkürzten, und daher Einkaufspreise verzeichnet wurden, die so stark fielen wie seit knapp 3,5 Jahren nicht mehr.

Inflationsdruck lässt nach, aber Dienstleistungspreise steigen

Letzteres überrascht allerdings nicht mehr, weil das Statistische Bundesamt erst vorgestern bereits gemeldet hatte, dass die Erzeugerpreise im März um deutliche 2,6 % zum Vormonat gesunken sind. Im Vergleich zum Vorjahr schwächte sich der Anstieg dadurch von 15,8 % im Februar auf „nur noch“ 7,5 % im März ab.