Heute mit Zahlen von Mercedes-Benz sowie Zinsentscheid der BoJ

Konjunkturdaten

Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 28.04.2023 Zeit Land Relev. Termin 01:30 JPN Tokio CPI ex. Nahrungsmittel und Energie (Jahr) 01:30 JPN Tokio CPI ex. frische Nahrungsmittel (Jahr) 01:30 JPN Tokio Verbraucherpreisindex (Jahr) 01:30 JPN Arbeitslosenquote 01:30 JPN Job/Bewerber Verhältnis 01:50 JPN Einzelhandelumsätze (Jahr) 01:50 JPN Umsätze von großen Einzelhändlern 01:50 JPN Einzelhandelsumsätze s.a (Monat) 01:50 JPN Industrieproduktion (Jahr) 01:50 JPN Industrieproduktion (Monat) 05:00 JPN BoJ Zinssatzentscheidung 05:00 JPN BoJ Prognosebericht 05:00 JPN BoJ Geldpolitik Statement 07:30 FRA Bruttoinlandsprodukt, detailliert ( Quartal ) 08:00 JPN BoJ Pressekonferenz 09:00 EUR Treffen der Eurogruppe 09:00 EUR EcoFin-Treffen 09:55 DEU Arbeitslosenquote s.a. 09:55 DEU Änderung der Arbeitslosigkeit 10:00 DEU Bruttoinlandsprodukt s.a (Quartal) 10:00 ITA Bruttoinlandsprodukt (Quartal) 10:00 DEU Bruttoinlandsprodukt w.d.a (Jahr) 10:00 ITA Bruttoinlandsprodukt (Jahr) 10:00 DEU Bruttoinlandsprodukt n.s.a (Jahr) 11:00 EUR Bruttoinlandsprodukt s.a. (Quartal) 11:00 EUR Bruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr) 14:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 USA PCE Kerndeflator - Kernausgaben für persönlichen Konsum (Jahr) 14:30 USA Privatausgaben 14:30 USA PCE Kerndeflator - Kernausgaben für persönlichen Konsum (Monat) 14:30 CAN Bruttoinlandsprodukt (Monat) 14:30 USA Persönliches Einkommen (Monat) 15:45 USA Chicago Einkaufsmanagerindex 16:00 USA Uni-Michigan: Fünfjährige Inflationserwartung der Verbraucher 16:00 USA Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen



