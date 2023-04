Während der Sitzung haben mehrere der globalen TECH4ALL-Partner von Huawei Updates zu Projekten gemacht, die derzeit auf der ganzen Welt laufen. Eine Schlüsselbotschaft war, dass die starke Kombination aus Technologie und Partnerschaften für jedes Projekt von grundlegender Bedeutung war, um positive Ergebnisse zu erzielen.

„Alle unsere Bemühungen im Rahmen von TECH4ALL-Initiativen waren nur durch die Kombination von Technologie und Partnerschaften möglich", sagte Jeffrey Zhou, Präsident von ICT Marketing für Huawei in seinen Eröffnungsbemerkungen am Roundtable.

Seit dem Start der Initiative im Jahr 2019 hat Huawei eng mit Regierungen, Kunden, internationalen Organisationen, Forschungsinstituten und NGOs zusammengearbeitet, um den sozialen Wert der digitalen Technologie so weit wie möglich zu gestalten.

Förderung von Gerechtigkeit und Qualität in der Bildung

Um die Inklusion voranzutreiben und zum Aufbau nachhaltiger Zukunft beizutragen, haben TECH4ALL Bildungsprojekte bisher 220.000 Begünstigte weltweit erreicht. Vorrangige Begünstigte sind die abgelegenen und ländlichen Gemeinden, sowie unterversorgte Gruppen, darunter Frauen und Mädchen, arbeitslose Jugendliche, Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen, sowie K12-Studenten und -Lehrer.

Während des Roundtables stellteYouChange China Social Entrepreneur Foundation seine Vision vor und unterstrich, wie technologiebasierte Support-Plattformen, Lehrkräfte in ländlichen Gebieten durch Online-Schulungen zur Entwicklung ihrer beruflichen Fähigkeiten und ihres Vertrauens unterstützen.

„Die größte Entwicklung ist die Entwicklung des Menschen. In Zukunft würden wir gerne mit Huawei zusammenarbeiten, um die ländliche Bildung durch Technologie zu verbessern", sagte Hui Ling, Generalsekretär von der YouChange China Social Entrepreneur Foundation.

Erhaltung der Natur durch Technologie

Im Bereich der Nachhaltigkeit und des Naturschutzes haben die TECH4ALL-Projekte dazu beigetragen, die Artenvielfalt effizient zu erhalten und die natürlichen Ressourcen In 46 geschützten Gebieten auf der ganzen Welt nachhaltig zu verwalten. Darunter fallen 5 Pilotprojekte im Rahmen der Tech4Nature-Partnerschaft, die im Jahr 2020 zwischen Huawei und International Union for Conservation of Nature eingerichtet wurden.