Wirtschaft Kretschmer erwartet wegen Klimagesetzen "Aufruhr"

Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sieht aufgrund der Klimagesetze der Bundesregierung den Wohlstand in Deutschland gefährdet und rechnet mit Aufruhr in der Bevölkerung. "Die Ampel kündigt das Gleichgewicht von Ökonomie, Ökologie und Sozialem gerade auf", sagte Kretschmer der "Bild am Sonntag".



"Die Pläne dieser Regierung führen zu Deindustrialisierung und zu Aufruhr in der Bevölkerung." Das Gesetz sei mit der Brechstange gemacht, so der stellvertretende CDU-Vorsitzende. "Die Ampel gefährdet damit den Wohlstand von Millionen Menschen in Deutschland."