Einigung bei den Tarifverhandlungen mit Bund und Kommunen - Silberbach "Tabellenerhöhungen zwischen 8 und 16 Prozent"

Potsdam (ots) - "Einkommensrunden sind immer zäh. Aber dieses Mal war es

besonders kniffelig", kommentierte dbb Chef Ulrich Silberbach die schwierigen

Verhandlungen mit Bund und Kommunen.



Das Ergebnis könne sich aber durchaus sehen lassen. "3.000 Euro

Inflationsausgleich und mindestens 340 Euro tabellenwirksame Erhöhung für jede

und jeden. Angesichts der Finanzschwäche vieler Kommunen ist das eine echte

Hausnummer. Prozentual liegen allein die Tabellenerhöhungen - je nach

Entgeltgruppen - damit zwischen 8 und 16 Prozent", so der dbb Bundesvorsitzende

Ulrich Silberbach am 23. April 2023 nach Verhandlungsabschluss in Potsdam.